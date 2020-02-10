الفجيرة تبحث تنظيم «العربي للثروة المعدنية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أمس، الاجتماع التنسيقي الثالث للجنة التنفيذية لتنظيم المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، والذي تستضيفه دولة الإمارات لأول مرة في إمارة الفجيرة خلال الفترة ما بين 16و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تحت شعار «الموارد المعدنية.. الحجر الأساس في التنمية الوطنية».

حضر الاجتماع أحمد محمد الكعبي رئيس اللجنة، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، والمهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة، وعدد من ممثلي الجهتين.

وناقشت اللجنة ترتيبات استضافة المؤتمر.

(وام)