شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة الاتصالات": احتفالية اليوم العالمى للإنترنت الآمن 11 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد نسخة هذا العام من اليوم العالمى للإنترنت الآمن يوم 11 فبراير فى جميع أنحاء العالم، تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أفضل" كدعوة لجميع أصحاب المصلحة للانضمام معا والقيام بدور من أجل تهيئة إنترنت أفضل للجميع، خاصًة بالنسبة للمستخدمين الصغار وذلك وفقا لموقع وزارة الاتصالات الإلكترونى.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم على مستوى العالم فى شهر فبراير من كل عام لتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابى للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب.

و حرصا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير عنصر الأمان لمستخدمى شبكة الإنترنت فى مصر وتقديرًا منها لأهمية هذا الجانب؛ اتخذت الوزارة العديد من الخطوات الملموسة لإنشاء قاعدة تفاعلية الهدف منها تبادل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع والوقوف على أفضل الممارسات والتعرف على أخطار الاستخدام وتحديد الموارد المتاحة فى هذا الصدد، ومن هذا المنطلق، تم وضع العديد من الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور الحوار داخل المجتمع المصري، كما وفرت الوزارة مرجِعًا ضخمًا للمعرفة والتطوير فى مجال الإنترنت الآمن.

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وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية المعنية بالاستخدام الآمن للانترنت للأطفال بهدف توحيد وتنسيق الجهود المبذولة فى هذا الموضوع، وذلك من منطلق أن مسؤولية عالم الإنترنت تقع على عاتق المجتمع والذى يجب أن يضع على رأس قائمة أولوياته واهتماماته السعى لتوفير أفضل السبل لحماية الأسر ووقاية الطفل من الاستغلال الجنسى والحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ومن الأهداف الرئيسية لهذه المجموعة أيضًا تعزيز عنصر الأمان فى عالم الإنترنت لكل من الأطفال وأسرهم، فضلا عن وقايتهم من المخاطر المرتبطة بعالم الإنترنت، وذلك من خلال تحديد وتطوير الأدوات والأساليب المتبعة التى من شأنها تحقيق الأمن والسلامة فى هذا العالم الافتراضى.