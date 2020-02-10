شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.."المصرية اللبنانية" تنظم ندوة عن التيسيرات الضريبية الجديدة والميكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة تعريفية عن المنظومة الضريبية الجديدة غدا الاثنين، بحضور رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وقال المهندس فتح الله فوزي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الندوة تهدف إلى توعية القطاع الخاص بالتيسيرات الضريبية الجديدة للممولين وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية بحضور رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث، وسامي العوضي رئيس الإدارة المركزية للبحوث، ورجب محروس مدير عام البحوث الضريبية ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ولبنان.

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واكد فوزي ، أن الجمعية المصرية اللبنانية تضع كافة إمكانياتها وخبراتها لتعزيز أوجه التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف المهندس أحمد سرحان ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة علي تقديم كافة التيسيرات والخدمات للممولين من خلال تقديم الاقرارات إلكترونيا بكل سهولة بجانب ميكنة كافة الإجراءات ونشر الوعي الضريبي وتقديم الدعم الفني لحل كافة المشكلات والصعوبات التي تواجه الممولين.

وأشار سرحان، أن نشر الوعي الضريبي يأتي في مقدمة أولويات خطة عمل لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية والتوعية بالمنظومة الجديدة للخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب وكيفية التسجيل بها والتعامل مع الاقرارات إلكترونيا وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية.