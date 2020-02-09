شكرا لقرائتكم خبر عن الطباع : الاردن يسعى دائما لاستقطاب الاستثمارات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدى الطباع، ان الاردن يسعى دائما لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية من خلال توطيد العلاقات المتميزة التي تربط القطاع الخاص في كلا البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال الطباع خلال لقائه واعضاء مجلس ادارة الجمعية اليوم الاحد، السفير السعودى لدى المملكة نايف بن بندر السديرى: إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية خاصة وأن السعودية تعد شريكا تجاريا مهما للأردن.

واضاف ان البلدين تجمعهما علاقات استثمارية متميزة خاصة وأن السعودية تعد أحد أكبر ثلاث دول مستثمرة في الأردن بحجم استثمارات يصل لأكثر من 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة والقطاع المالي.

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وحسب بيان صحفي للجمعية، دعا الطباع القطاع الخاص السعودي إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، والاطلاع على المشاريع القائمة في المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية وما تقدمها من مزايا استثمارية إلى جانب ما يقدمه قانون الاستثمار من مزايا للمستثمر الأجنبي.

واكد السفير السديري، ان العلاقات الأردنية السعودية تاريخية وأخوية راسخة منذ سنوات طويلة، خاصة أن السعودية تعد من الدول الداعمة للأردن انعكاساً لعمق العلاقات الثنائية.

وبين ان العمل على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة سيسهم بدعم الاقتصاد ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً إلى استعداد السفارة للتعاون مع الجمعية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعي الأعمال وتحقيق انطلاقة جديدة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في البلدين.

يذكر ان صادرات المملكة إلى السعودية بلغت عام 2018، ما يقارب 733 مليون دولار مقابل 4ر3 مليار دولار مستوردات.