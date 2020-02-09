شركة الزاوية الليبية لتكرير النفط توقف عمليات التكرير بسبب نقص الخام

قالت شركة الزاوية الليبية لتكرير النفط يوم الأحد إنها اضطرت لوقف عمليات التكرير بسبب نقص إمدادات ومخزونات الخام.
وقالت الشركة في بيان إنها ”تعلن اضطرارها إلى إيقاف عمليات التكرير وذلك بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية وكذلك نفاد الخام من خزاناتها“.
وشركة الزاوية لتكرير النفط تابعة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وتراجع إنتاج النفط في ليبيا بدرجة كبيرة منذ يوم 18 يناير كانون الثاني بسبب إغلاق جماعات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للموانئ والحقول.
وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى 181576 برميلا في اليوم بحلول يوم الخميس من نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل الإغلاق.
وأضاف بيان الشركة ”تدعو الشركة المسؤولين على قفل الحقول النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها لأن ما يقومون به من عمل يتسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة باعتبار أن النفط المصدر الأساسي والوحيد لدخل البلاد وأنهم سيكونون أول المتضررين من ذلك“.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خسائر الإغلاق بلغت نحو 1.042 مليار دولار.
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