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الجعويني ممثلا لـ«هدف» في مجلس إدارة الدوائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تلقت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) خطابا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتضمن تعيين تركي الجعويني (عضو مستقل) ممثلا عن الصندوق في مجلس إدارة سبيماكو الدوائية بديلا عن الدكتور محمد السديري (عضو مستقل)، والتي بدأت دورة مجلس إدارته في 3 أبريل 2019.

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وأوضحت الشركة في بيان أمس على موقع تداول، أن مجلس إدارة سبيماكو الدوائية وافق على تعيين الجعويني عضوا في مجلس الإدارة لإكمال الفترة المتبقية بديلا عن العضو السديري، علما بأن موافقة المجلس بالتعيين لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

والجعويني حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشغل الآن منصب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وقد تقلد عددا من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) وشركة ناس القابضة وشركة ناس جت للطيران الخاص، وعمل مستشارا لمساعد الرئيس لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني، ومديرا عاما لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو).

ووجه مجلس الإدارة الشكر للدكتور السديري نظير ما بذله من جهود خلال فترة عضويته في المجلس، كما رحب المجلس بالجعويني عضوا في مجلس الإدارة.