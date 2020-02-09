شكرا لقرائتكم خبر

مساهم في سلامة للتأمين يطلب عقد جمعية لعزل مجلس الإدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

طلب أحد كبار المساهمين في شركة سلامة للتأمين التعاوني عقد جمعية عمومية لعزل مجلس الإدارة الحالي.

وأوضحت سلامة للتأمين في بيان أمس، أنها تسلمت في 6 فبراير (الخميس الماضي)، خطابا من أحد كبار المساهمين، والذي يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة يطلب عقد جمعية عامة عادية لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، مشيرة إلى أنه يتضمن الأعضاء مازن عبدالسلام ووائل الراشد ومريع الهباش، وذلك استكمالا لباقي أعضاء مجلس الإدارة الآخرين الذين طلب المساهم عزلهم في سبتمبر الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنها تستكمل حاليا جميع الإجراءات اللازمة لطلب عقد جمعية عامة عادية لانتخاب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة خلفا لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين في حال تم التصويت بالموافقة على عزلهم بالجمعية العامة، مبينة أنها ستعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية العامة وتوجيه الدعوة للمساهمين.

Advertisements

وأفادت بأن ذلك يأتي إلحاقا لإعلان الشركة في 5 سبتمبر 2019 على موقع تداول بخصوص تلقيها خطابا من أحد كبار المساهمين، والذي يملك أكثر من 5% من أسهم الشركة لطلب عقد جمعية عامة عادية لعزل أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وهم: حسين حسن بياري، لؤي حمزة بصراوي، أحمد علي الشتيفي، أحمد طارق مراد.

وتتضمن قائمة كبار ملاك شركة سلامة للتأمين، الشركة الإسلامية العربية للتأمين التي تملك 30% من إجمالي أسهم الشركة، ما يعادل 7.5 ملايين سهم.

3 أعضاء سيصوت على عزلهم:

مازن عبدالسلام

وائل الراشد

مريع الهباش

4 أعضاء طلب التصويت على عزلهم: