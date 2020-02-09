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صندوق الاستثمارات ومبادلة يستثمران 10 مليارات دولار في «رؤية سوفت 2 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق مبادلة، وهو صندوق سيادي إماراتي، استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار من أرباح صندوق «رؤية سوفت1» في صندوق «رؤية سوفت 2».

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ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، تمكن صندوق «رؤية 2» الذي أعلنت عنه مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة أخيرا، من جمع نصف المبلغ المستهدف فقط.

وأفاد تقرير للصحيفة الأمريكية بأن معظم تمويل صندوق «رؤية 2» يأتي من مجموعة سوفت بنك اليابانية نفسها.

وأشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وصندوق مبادلة اللذين يعتبران مستثمرين رئيسين في صندوق «رؤية سوفت» الأول، رفضا ضخ أموال أخرى في الصندوق الثاني، فيما وجها باستخدام أرباحهما في الصندوق الأول، وتقدر هذه الأرباح بنحو 10 مليارات دولار.