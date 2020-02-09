خدمة برق تصل إلى نجران.. إيصال الكهرباء خلال 7 أيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أطلقت الشركة السعودية للكهرباء أمس خدمة «برق» في منطقة نجران، وتم بدء استقبال الطلبات الجديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال 7 أيام فقط، عن طريق منصة بلدي لأمانة المنطقة.
وتعد خدمة «برق» جزءا من خطة الشركة للاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة بدون الحاجة إلى تقديم طلب في مكاتب الشركة.
وأوضحت السعودية للكهرباء أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتطوير وتسهيل إجراءات إيصال الكهرباء إلى المشتركين.
ويسهم هذا الإجراء في تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم، علما بأن النجاح الذي حققته خدمة «برق» حتى الآن، أسهم في حصول المملكة على مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الحصول على الكهرباء، الذي يندرج في المؤشر العالمي للتنافسية الصادرة من مجموعة البنك الدولي.
يذكر أن «برق» هي جزء من خطة الشركة لتحسين خدمات المشتركين وتطويرها، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، وتسهيل عملية التسجيل على المشترك، حيث إن المشتركين الجدد ليسوا في حاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة، إذ عليهم فقط بعد الربط مع بوابة بلدي balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التسجيل الكترونيا، لتتلقى الشركة الطلب وتعمل على توصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، خلال مدة أقصاها 7 أيام، شرط أن يكون الطلب مكتملا.
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