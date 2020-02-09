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مذكرة لتدريب الكوادر الوطنية على الأمن السيبراني عبر «دروب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مذكرة تعاون لتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعدادها لشغل وظائف القطاع الخاص، من خلال إقامة دورات تدريبية الكترونية عبر منصة «دروب» باعتبارها منصة التدريب الالكترونية الوطنية.

ووقعت الاتفاقية، بحضور محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد السبتي، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة حامد ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الالكتروني «دروب».

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وبموجب مذكرة التعاون، يتيح «هدف» نشر الدورات التدريبية الالكترونية المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما سيتولى «هدف» تطبيق معايير جودة قبول الدورات التدريبية الالكترونية المعتمدة لدى «دروب»، إضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير الدورات التدريبية الالكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ويأتي برنامج التدريب الالكتروني «دروب»، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل والموظفين الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد برنامج التدريب الالكتروني «دروب» برنامج شامل، إذ يبدأ بتقديم دورات تدريبية الكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام الدورة التدريبية فور إنهاء متطلباتها، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات.

الأهداف: