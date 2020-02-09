شكرا لقرائتكم خبر

أمير الشرقية يدعو البنوك للقيام بدورها في خدمة المجتمع وتقديم خدمات مثمرة ومستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، منوها بالإسهامات الكبيرة للبنوك في تدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية ودورها في زيادة وتيرة الاستثمارات في المملكة.

وطالب أمير الشرقية خلال افتتاحه أمس مركز عمليات بنك الخليج الدولي في الخبر، بحضور محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، البنوك بأن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال برامج مثمرة ومستدامة، مشيرا إلى أهمية استحداث خدمات جديدة والاستفادة من التقنية الحديثة في تجويد الخدمات وتحسينها.

Advertisements

ويشكل افتتاح البنك تتويجا لمرحلة مهمة في مسيرة البنك الاستراتيجية بتحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم «بنك الخليج الدولي - السعودية»، واتخاذ المنطقة الشرقية مقرا رئيسا له، كأول بنك سعودي يتخذ من هذه المنطقة الحيوية مقرا رئيسا لعملياته على مستوى المملكة.

ويتسم المشروع بتصميم عصري على مساحة 33,316 م2 ويتكون المركز من 5 طوابق مدعومة ببيئة تقنية ذكية مع وجود خطط للتوسع والتطوير، كما يبلغ عدد الموظفين في المركز نحو 500 موظف، وتتجاوز نسبة السعودة في البنك 90%.

يذكر أن بنك الخليج الدولي يعد ضمن البنوك العاملة في المملكة منذ حوالي عقدين من الزمان، وقد حصل البنك على موافقة مجلس الوزراء السعودي في مايو 2017، لأجل تحويل فروعه إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم «بنك الخليج الدولي - السعودية»، برأسمال قدره 7,5 مليارات ريال سعودي، وتعود ملكية البنك بالتساوي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وبنك الخليج الدولي، كما أن خدمات «ميم» المصرفية الرقمية للأفراد من بنك الخليج الدولي انطلقت للمرة الأولى قبل خمسة أعوام؛ حيث تقدم منتجات مبتكرة للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة.