شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان الحبيب تخطط لضخ استثمارات بـ 6 مليارات ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سليمان الحبيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، أن الطرح المرتقب لأسهم شركته سيكون بحدود 15% وليس 30%، بحسب قناة "العربية". وأضح أن مجموعت تستهدف أن يؤدي الطرح إلى زيادة حوكمة المجموعة بما يضمن استمرارية أقوى، وسيكون الزملاء التنفيذيون مسؤولين أمام مساهمين كثر. Advertisements وقال إن الجهات الاستثمارية الراغبة بالاستثمار هي التي ستقوم بعملية التقييم للأسهم. وتستعد شركة مستشفيات سليمان الحبيب لطرح جزء من أسهمها في سوق الأسهم السعودية "تداول". ولفت إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 6 مليارات ريال خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن السوق السعودي هو الأكبر بالنسبة لمجموعة سليمان الحبيب، ولديها في المنطقة الغربية مستشفيين في جدة، إضافة إلى مستشفى جديد في منطقة شمال الرياض.

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