شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أنعام القابضة" تُوصي برفع مبلغ زيادة رأس المال إلى 90 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن التوصية بزيادة المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه من زيادة رأس المال من 75 مليون ريال إلى 90 مليون ريال.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مُشيرة إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

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وكانت الشركة قد أعلنت عن بلوغ خسائرها المتراكمة 92.3% من رأس المال، وذلك بعد احتساب مخصص إضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال وإضافته للخسائر المتراكمة للشركة.

وجدير بالذكر أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 2.77 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.