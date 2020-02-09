شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الورق" تبيع شركة تابعة بغرض النخارج من الأصول غير العاملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن قيامها ببيع شركتها التابعة (الشركة المغربية لتحويل الورق) والمملوكة من قبل الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي، المملوكة لصناعة الورق.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن هذا الإجراء يأتي كجزء من استراتيجية الشركة للتخارج من الأصول غير العاملة والاستفادة من المتحصلات النقدية لتأمين شراء المواد الخام وتشغيل مصانع الشركة في المملكة بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضحت الشركة، أنها قامت بتوقيع وعد بالبيع في يناير من العام 2019 لبيع الشركة إلا أنه لم يتم تسليم الشركة المبلغ المتفق عليه لعملية البيع في ظل نقل ملكية الشركة، وعليه قامت الشركة بالحجز التحفظي على المصنع وتم رفع دعوى تتمثل بطلب بطلان البيع ووقف الإجراءات ولا زال الإجراء قيد المتابعة.

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وأشارت الشركة إلى أن مبلغ البيع لا يتجاوز 10% من صافي أصول الشركة ككل اثناء إبرام التعاقد.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 7.2 مليون ريال، وذلك بنسبة 7.84% من رأسمال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.