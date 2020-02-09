شكرا لقرائتكم خبر عن «البيتكوين» تتخطى حاجز الـ10 آلاف دولار والان نبدء بالتفاصيل

تخطت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ، اليوم الأحد، حاجز العشرة آلاف دولار، في أعلى معدل لها منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيتكوين سجلت اليوم الأحد ارتفاعا بنسبة 2.6% ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و179 دولار، محققة زيادة بنحو 40% حتى الآن خلال العام الجاري.

وكانت بيتكوين سجلت ارتفاعا بنسبة 1.2% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 9863 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.5% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9659 دولار و9899 دولار ، ويقل سعر العملة حاليا عن هذه الأسعار بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 كانون أول/ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.