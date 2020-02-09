شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "باتك" تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 79 مليون ريال من "الإمارات دبي الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "مبرد" عن حصول شركتها التابعة العربية لخدمات الأمن والسلامة " امنكو" على تسهيلات ائتمانية متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الامارات دبي الوطني، بقيمة 79 مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن استخدام هذه التسهيلات سيعتمد على المسحوبات الفعلية منها وفقاً للاحتياجات المالية للشركة، علماً بأن مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات.

وبحسب البيان، تمثلت الضمانات المُقدمة للحصول على القرض في سند لأمر بمبلغ 79 مليون ريال مقدم من قبل شركة امنكو، وضمان شركة مقدم من قبل شركة باتك، بالإضافة إلى ضمان شركة مقدم من قبل شركة حلول المدن الذكية.

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وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل تنفيذ مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية التابع لشركة حلول المدن الذكية (شركة الموقف السريع سابقا).

وتجدر الإشارة إلى ان "امنكو" (المملوكة لشركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية بنسبة 94.88%) تمتلك في شركة حلول المدن الذكية بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 40.6% من إجمالي حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية ( شركة الموقف السريع سابقاً).

وتجدر الإشارة إلى أن باتك حققت صافي أرباح بلغ 5.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 39.7%.