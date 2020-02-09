شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "الكثيري" 72% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الكثيري القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 72.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 16 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 16.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 9.7 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات، بالإضافة إلى الربح الناتج من عقد الشركة مع القوات الجوية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 77.2% إلى 89.5 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 50.5 مليون ريال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 11.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.