شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الكفاءة التشغيلية ترفع أرباح "بدجت" 5% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 5.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 178.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 182.6 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 189.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 182.6 مليون ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى زيادة الكفاءة التشغيلية في عمليات الإيجار قصيرة الأجل مما أدى الى ارتفاع معدل الإيراد لكل مركبة في قطاع تأجيرالمركبات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استمرار تحسن الطلب على جميع أصناف المركبات المستعملة وسعر بيع السيارات المستعملة.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 0.2% إلى 1.043 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات 1.040 مليار ريال العام 2018.
هذا وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 106.750 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 130.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 123.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.
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