شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين ترتفع بنسبة 0.15% ببداية الأسبوع مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحا 2.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1658.58 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 7 ملايين سهم بقيمة 2.1 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.55% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.63% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.12%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.95%.

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فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.5%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، أن إحدى شركاتها التابعة جى أف أتش كابيتال المحدودة، قد استحوذت على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى إطار شراكة مع شركة آربر لودجينج بارتنرز، وتتكون المحفظة من 12 فندقا فاخرا تقدم خدمات عالية المستوى، وتقع فى ولاية كاليفورنيا، كونتيكت ونيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.

فيما أعلن سهم مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 195 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 75.358 مليون سهم إلى 75.553 مليون سهم تمثل 3.410% من الأسهم الصادرة.