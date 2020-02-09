شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 14127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1941 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 16281 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 5265 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل مستوى 1281 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1408 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 532 نقطة.

Advertisements

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) خلال جلسة تداول الخميس، وتعديل سعر فتح لجلسة اليوم، ليصبح 14.100 جنيه / للسهم، وإيقاف الورقة المالية والغاء كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة اليوم، وإعادة التعامل فور الإلغاء.

فيما سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، أكتوبر فارما، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بعدد 1120 سهم، 570 سهم، 303.2 ألف سهم، 3500 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1450 سهم، 49 سهم، 7334 سهم، على التوالى.

فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 1000 سهم، وباع مساهم رئيسى بشركة البدر للبلاستيك 200 ألف سهم.