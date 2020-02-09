شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 27.5 استثمارات حكومية بالصحة بمعدل نمو 18.2% خلال العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هالة السعيد :٤٧.٥٪ للمبادرات الرئيسية منها ٦٩.٣٪ للتأمين الصحي الشامل و٩.٣٪ لمبادرة حياة كريمة ضمن مستهدفات الصحة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومثل وزارة التخطيط وفد مكون من الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والسيد إسماعيل يوسف، المشرف علي قطاع التنمية البشرية والمجتمعية، والدكتورة ابتسام الجعفراوي كخبير أكاديمي شاركت في عملية التحديث فيما يخص الفجوة الصحية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الحدث لارتباطه الوثيق بمجالات التنمية المستدامة وكذا أحد أهم الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى وهو ملف الصحة.

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وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019-2020 تستهدف 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلي 18.2٪، متابعة أن مستهدفات وزارة الصحة تخصص نسبة 47.5٪ للمبادرات الرئيسية والتي تتضمن نسبة69.3٪ للتأمين الصحي الشامل و9.3٪ لمبادرة حياة كريمة و 32.8٪ للبرامج الطبية.

واستعرض ممثلو وزارة التخطيط المشاركين بالاجتماع المشروعات الرئيسة بديوان عام وزارة الصحة والسكان لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠ والتي تتضمن أبرزها مشروع المراكز الطبية المتخصصة بمبلغ 1.452 مليار جنيه و مشروع المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة بمبلغ 3.370مليار جنيه، ومشروع القرى الأكثر احتياجاً بمبلغ 925 مليون جنيه إلي جانب مشروع وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية بمبلغ 537 مليون جنيه ومستشفيات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل بمبلغ 673 مليون جنيه، والمستشفيات النموذجية (مشروع قومي) بمبلغ 286 مليون جنيه فضلًا عن مشروع فصل البلازما ( مشروع قومي ) بمبلغ 65 مليون جنيه.

وتابع ممثلو الوزارة لاستعراض الركائز الأساسية للقطاع الصحى والتي تستند إلى الاستمرارية، والكفاءة والمساواة مع الجودة والشمولية، متابعه أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الصحة والسكان يتمركز حول الوصول لتغطية تأمينية شاملة لكل المواطنين بحزمة خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه حتى الآن في تطوير عمل المنصة التعليمية الإقليمية ووضع خطة للعمل خلال عام 2020.