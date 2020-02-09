شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا 1.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1657.62 نقطة، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 433.5 ألف دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.79% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%. وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، أن إحدى شركاتها التابعة جى أف أتش كابيتال المحدودة، قد استحوذت على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى إطار شراكة مع شركة آربر لودجينج بارتنرز، وتتكون المحفظة من 12 فندقا فاخرا تقدم خدمات عالية المستوى، وتقع فى ولاية كاليفورنيا، كونتيكت ونيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سهم البنك الأهلى المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.