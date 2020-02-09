شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية حمراء لبورصة دبى بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسرا 3.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2766.15 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك على رأسها بنك دبى الإسلامى.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 43 مليون سهم محققة ما قيمته 21.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 486 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 11 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 10.48%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.01%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.19%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.34%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.16%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم مليون ورقة بقيمة 6 ملايين درهم.

وفى سياق متصل أعلن بنك الشارقة، عن تعيين شركة الرمز كابيتال، كموفر سيولة بعد موافقة سوق أبو ظبى للأوراق المالي، وستقوم شركة الرمز بالتداول على السهم بشكل مستقل عن بنك الشارقة ضمن معايير محددة مسبقا، ووفقا لمتطلبات الجهات التنظيمية ابتداء من فبراير 2020.

فيما أعلنت شركة ديار للتطوير، عن عقد الاجتماع الاول لسنة 2020، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، لمناقشة الإطلاع والموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ومناقشة وضع وهيكلة رأس المال، ومناقشة بعض الأمور الاعتياد للشركة.