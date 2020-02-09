شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يبحث حل مشكلات المستثمرين وإمكانية تعزيز الفرص الاستثمارية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عبد الوهاب" يلتقي بمستثمري المنيا بديوان المحافظة.. ويؤكد: جئت منصتًا لحل مشكلاتكم.. والدولة جادة في تذليل كافة المعوقات

قام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح السبت، بزيارة محافظة المنيا في أولى زياراته للمحافظات، حيث التقى اللواء، أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من المستثمرين بالمحافظة لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بحضور يحيى أبو الفتوح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعدد من مسؤولي بنك مصر.

وجاء ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف محافظات مصر تماشياً مع خطة الدولة المصرية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وإمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل على نحو يحقق خطة الدولة الشاملة في مجال الاستثمار، كما أكدا الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة ومحافظة المنيا خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمحافظة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على إعادة تفعيل مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة للبت في التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة التي تتعلق بالمرافق، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة في محافظة المنيا مع النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وسبل تقديم الدعم اللازم لها، وتوجيه مسؤولي البنوك للتوصل إلى حلول وتسويات مع أصحاب المشروعات التي لا زالت تواجه بعض التحديات بالمحافظة.

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ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على أنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل مع رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك لمناقشة طلبات بعض المستثمرين بالحصول على أراضي صناعية جديدة بغرض التوسع في أنشطة مصانعهم وكذلك مناقشة بعض التحديات التي تواجه المصنعين.

وأوضح "عبد الوهاب" أن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع المستثمرين بشكل دائم والتعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع حيث يحتل ملف الاستثمار أولوية كبيرة لدى الدولة.

وفي السياق ذاته، وعلى هامش اللقاء الذي جمعه بمستثمري المحافظة، قال المستشار محمد عبد الوهاب، إنه سعيد بأن تكون أولى زياراته للمحافظات لمحافظة المنيا، مشيراً إلى أنه جاء اليوم للاستماع للمستثمرين بالمحافظة وحل مشكلاتهم في ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتعقيبا على أسئلة المستثمرين حول تذليل التحديات التي تواجههم، وعد رئيس الهيئة المستثمرين بالنظر في المشكلات التي تواجههم والبت فيها كل جهة حسب اختصاصها، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل جاهدةً لتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في محافظات مصر من خلال عقد لقاءات دورية أسبوعية مع السادة المستثمرين في مقر الهيئة، وتنظيم زيارات متكررة للمحافظات للتعرف على أهم التحديات التي تواجه المستمرين وإيجاد حلول لها.

كذلك شهدت الزيارة قيام المستشار محمد عبد الوهاب والوفد المرافق له بجولة تفقدية شملت مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، والمنطقة الصناعية حيث قام بزيارة عدد من المصانع ذات الطبيعة الإنتاجية المختلفة بالمنطقة الصناعية منها مصنع الجيزة للملابس ومصنع الصعيدي للمركزات ومصنع المنيا لكربونات الصوديوم.