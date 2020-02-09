شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" تستثمر 250 مليون دولار بقطاع الضيافة الأميركي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة ببورصات دبي والكويت والبحرين، أنها ضخت استثمارات جديدة بقطاع الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن شركة "جي إف إتش كابيتال"، التابعة للمجموعة استحواذت على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة تُقدر قيمتها بـ 250 مليون دولار أمريكي، بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتتكون المحفظة من 12 فندقا فاخرًا تقدم خدمات عالية المستوى، وتقع في ولايات كاليفورنيا، وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة، وذلك في إطار شراكة مع شركة "آربر لودجينج بارتنرز".

وهذه الفنادق تعمل تحت مظلة أسماء تجارية معروفة مثل:"هيلتون جاردن إن، هامبتون إن، وهوموود سويتس، وماريوت "كورتيارد، وريزيدنس إن، وسبرينجفيلد سويتس".

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وتستفيد تلك المحفظة من عدة اعتبارات هامة أخرى، ومن بينها أنها ضمن قطاع الخدمات المتميزة وهو من القطاعات المأمونة المخاطر، كما حققت المحفظة أداءً فائقاً تجاوزت من خلاله قطاعات الفنادق الأخرى على مدار عدة دورات اقتصادية.

وستقوم كل من "جي إف إتش" و"آربر" بتنفيذ برنامج لتحسين مستوى العقارات لكي تتماشى مع معايير هذين الاسمين المعروفين، وبهدف تحقيق القيمة من خلال تعزيز الإيرادات خلال فترة الاستثمار.

وأوضحت الشركة أن المعاملة تمت في إطار شراكة مع شركة "آربر" التي ستستحوذ على نسبة 9% تقريبا من المحفظة، كما ستعمل كمدير للأصول.

يشار إلى أن "جي إف إتش كابيتال" المملوكة لمجموعة جي إف إتش المالية كانت قد أعلنت في يوليو الماضي استحواذها على محفظة متنوعة للرعاية الصحية للمسنين، بشراكة مع "ماديسون ماركيت"، وذلك في إطار صفقة تتجاوز قيمتها 180 مليون دولار.