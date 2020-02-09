شكرا لقرائتكم خبر عن "نفط البصرة" تخفض إنتاجها للحد الأدنى والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد أن شركة نفط البصرة ستخفض إنتاج الخام في حقل نهر بن عمر لأدنى حد ممكن بسبب التلوث وانبعاثات غازية. وقال المدير العام للشركة إحسان عبد الجبار "حقل نهر بن عمر أكثر الحقول جدلا بشأن التلوثات والغازات المنبعثة حيث تقرر تخفيض إنتاج النفط الخام إلى الحد الأدنى وإيقاف تشغيل جميع الآبار النفطية فيه من أجل توفير الحماية البيئية".

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