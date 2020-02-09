دخلت على خط المنافسة مع STC.. أسباب تدفع المصرية للاتصالات لشراء فودافون مصر

دخلت الشركة المصرية للاتصالات على خط المنافسة مع شركة الاتصالات السعودية STC، لشراء حصة "فودافون" الأم البالغة 55% بفودافون مصر.

وأفادت صحيفة "الوفد"، في تقرير لها، بأن المصرية للاتصالات تقدمت بعرض مواز لما تقدمت به STC، كعرض مبدئي لشراء حصة فودافون العالمية بمبلغ 2.392 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرية للاتصالات، التي تملك 45% من فودافون مصر، تستطيع تدبير قيمة الصفقة وتمويلها، من خلال اللجوء للاقتراض من البنوك؛ مضيفة أن الشركة عليها ديون تقدر بنحو 15 مليار جنيه.

وأضافت أن المصرية للاتصالات تملك فرصة كبيرة لاقتناص نسبة فودافون الأم، فلم تتم الصفقة بعد؛ مشيرة إلى أن ما تم الإعلان عنه هو مجرد اتفاق مبدئي بين فودافون العالمية والشركة السعودية، حيث من المقرر أن تتم في شهر يونيو القادم.

وأكدت الصحيفة أنه في حال تقديم المصرية للاتصالات عرضاً للاستحواذ على فودافون مصر بنفس السعر الذي تعرضه الشركة السعودية، فإنها ستربح الصفقة بـ "حكم الشفعة".

أهمية فودافون مصر للمصرية للاتصالات

قالت الصحيفة إن استحواذ المصرية للاتصالات على فودافون مصر له أهمية كبيرة لها، حيث يمكنها أن تتربع على عرش شركات المحمول في مصر، كما ستحصل على نصيب الأسد من حيث عدد العملاء أو أبراج المحمول، فضلاً عن الأرباح التي تحققها الشركة.

وأضافت أن المصرية للاتصالات في حال استحواذها على فودافون مصر ستصبح الشركة رقم 1 في مصر.

ولفتت الصحيفة إلى التقرير الذي أصدرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العام الماضي، والذي كشف عن أعداد مشتركي الهواتف المحمولة بمصر.

وأفاد التقرير بأن "فودافون" جاءت في المرتبة الأولى حيث بلغ عدد مشتركيها أكثر من 40 مليون مشترك.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أنه إذا نجحت المصرية للاتصالات في الفوز بالصفقة، فإنها ستضمن تحقيق الأرباح، واصفة "فودافون مصر" بأنها "البيضة التي تبيض ذهبًا للشركة الأم".

وأوضحت الصحيفة أن "فودافون مصر" نجحت في تحقيق إيرادات قدرت بنحو 13.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ10.6 مليارات جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأشارت إلى أن الأرباح بلغت نحو 6.5 مليارات جنيه، خلال النصف الأول المنتهي في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ4.8 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك، كما تستثمر فودافون منذ نشأتها في مصر بأكثر من 45 مليار.

ليس هناك شبكة خاصة

وأكدت الصحيفة أنه في حال إتمام الصفقة، فإن المصرية للاتصالات لن تضطر لصرف مبالغ طائلة في بناء شبكة خاصة جديدة؛ موضحة أن فرع مصر يمتلك محطات لشبكة فودافون، حتى أنه يمكنها استخدامها في شركة "وي"، التي تعمل من خلال شبكة اتصالات مصر؛ وبالتالي ستوفر ما تدفعه إلى الشركة الإمارتية.

حق الشفعة

وأوضحت الصحيفة أن "حق الشفعة" يمنح المصرية للاتصالات أولوية في شراء أسهم فودافون العالمية البالغة 55% من فودافون مصر خلال مدة محددة، بنفس القيمة والشروط التي وقعت في مذكرة التفاهم بين الشركة الأم وشركة الاتصالات السعودية STC، كما تنص اتفاقية المساهمين بين الطرفين.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الاتصالات أنها تتابع عن كثب إجراءات استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية في فرعها بمصر.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تدرس كافة البدائل المتاحة أمامها للتعامل مع استثماراتها في فودافون مصر.

وأعلنت كل من شركة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لصفقة بيع محتملة لحصة فودافون العالمية البالغة 55% فى فودافون مصر إلى الشركة السعودية، مقابل نحو 2.392 مليار دولار.