شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شركة بالكويت على موعد مع الانتقال من "المزادات" للسوق الرئيسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ستنتقل ابتداء من اليوم الأحد نحو 12 شركة من سوق المزادات إلى الإدراج بالسوق الرئيسي لبورصة الكويت للأوراق المالية.

والشركات هي: صيرفة، تمكين، معادن، استهلاكية، الفنادق، الكيبل التلفزيوني، امتيازات، النخيل، حيات كوم، البحرينية الكويتية للتأمين، إيفكت، ودلقان، بحسب "الجريدة".

وستتداول تلك الشركات وفقا لإغلاقات المستويات السعرية التي أُغلق عليها السهم في تداولات الخميس الماضي. وتخضع بعدها لآلية المزادات المعمول بها في السوق، والمتاحة من الثامنة حتى التاسعة صباحا من يوم التداول نفسه.

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ووافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على مقترح إدارة شركة البورصة، بوقف العمل في سوق المزادات، وليس إلغاءه، ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي، بموجب الإجراءات والمعايير المنظمة لذلك، ليرتفع عدد الشركات المتداولة في السوق الرئيسي إلى 156 شركة اعتباراً من اليوم.

وذكرت الهيئة أن الشركات التي انتقلت إلى السوق الرئيسي سيسري عليها عمولة التداول البالغة 0.15 في الألف، بدلاً من 0.3 في الألف التي كانت مطبقة بسوق المزادات.

ومن التوقع زيادة السيولة المتدفقة على الشركات المدرجة في هذا السوق، بيد أن بعض المستثمرين كانت لديهم هواجس من اتخاذ قرارات للدخول على بعض الأسهم، خشية هبوطها إلى سوق المزادات.