شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مؤشراً مالياً لقياس ومتابعة الأخطار بالبورصة الكويتية يوميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر عن اتباع هيئة أسواق المال الكويتية نحو 32 مؤشراً مالياً واقتصادياً لقياس ومتابعة الأخطار النمطية التي تهدد منظومة سوق المال والتعاملات اليومية في البورصة.

وأفادت بأن أبرز تلك المؤشرات تشمل متابعة المسار العام للتعاملات في البورصة، وقياس حجم التأخر في تغطية أي انكشاف إذا حدث، ومتابعة تذبذب سعر صرف العملة المحلية، بحسب صحيفة "الرأي الكويتية".

ومن أبرز تلك المؤشرات قراءة أداء السوق مقارنة بمتوسط الأداء التاريخي طويل الأمد، ومتابعة مستوى الديون الحالي مقارنة بالمستوى التاريخي، ومتابعة توجه تداولات المستثمرين الأجانب.

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ومن أبرز تلك المؤشرات أيضا مراقبة عدد الصناديق الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، وحجم الأصول التي تندرج تحت مظلتها، والإحصائيات المتعلقة بإفصاح الشركات، ومتابعة نسبة الديون للصناديق الاستثمارية.

وأكدت المصادر أن تدخل الهيئة لمواجهة أي مخاطر تأتي عقب استنفاد طبقات الحماية، سواءً الحالية أو المستهدفة مستقبلاً، لافتة إلى أن المبالغ التي حددتها الدولة بنحو 450 مليون دينار ستكون بمثابة آخر العلاج حال تهديده لاستقرار منظومة السوق.

وأوضحت أن الهيئة مهتمة بضرورة استيفاء شركات الوساطة المالية لكل المعايير الرقابية والاحترازية كونها خط الدفاع الأول، على اعتبار أن العميل يواكب معظم استثماراته بيعاً وشراءً من خلال تلك الشركات.