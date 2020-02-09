شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد إدراج أول صندوق عقاري متداول بالبورصة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت ھیئة أسواق المال الكویتیة على طلب إدراج «صندوق بیتك كابیتال ریت» في بورصة الكویت للأوراق المالیة كأول صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) يتم إدراجه بالبورصة.

وقالت الھیئة إن ھذه الموافقة تأتي بمنتج استثماري جدید یتیح الاستثمار في الأصول العقاریة التي تدر دخلاً دوریاً على موجودات الصندوق في المجال العقاري، وفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وأشارت الهيئة إلى الاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات بنسبة تصل إلى 90% من إیرادات العملیات التشغیلیة، مضيفة أن الموافقة الممنوحة لتأسیس ھذا الصندوق جاءت بعد استیفاء طلب الإدراج للشروط المطلوبة.

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وذكرت أن اللائحة التنفیذیة تضمنت بعض التعدیلات فیما یخص ضوابط الاستثمار بالصنادیق العقاریة المدرة للدخل (المتداولة) وإدراج وتداول وحدات الصنادیق الاستثماریة والصنادیق العقاریة (المتداولة) وقواعد البورصة، إضافة إلى استحداث منصة لتداول وحدات ھذه الصنادیق.

وأشارت الهيئة إلى التعاون القائم مع شركائھا في تھیئة البیئة التنظیمیة والبنیة التحتیة لطرح الصنادیق العقاریة المدرة للدخل (المتداولة) كجزء من المنتجات الاستثماریة التي یتم طرحھا ضمن برنامج تطویر السوق.

وأفادت الهيئة بأن العمل باللوائح والقواعد المنظمة بدأ مع إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة لمشروع تطویر السوق في شھر أبریل الماضي.

وأوضحت أن المبادرات التي یتم تنفیذھا ضمن برنامج تطویر السوق حظیت بالإشادة من مؤسسات دولیة معروفة واعتراف من مؤشرات الأسواق العالمیة، مثل فوتسي راسل، واستاندر أند بوروز وداو جونز، وإم أس سي أي.