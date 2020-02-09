شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.96% بما يعادل -0.24 نقطة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 25.05، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 24.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 25.20.
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