أسمنت الجوف ينقذ نفسه من تمديد خسائره – تحليل صباحي – 09-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أسمنت الجوف (3091) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 10.02، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق جلسته على مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 0.02 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم بعد محاولات مستمرة للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكننا نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.84، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.84 ومستوى المقاومة 10.86.
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