تبوك الزراعية يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 09-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة العنيد 9.54، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 11.08 إلى 7.05)، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 2.75% بما يعادل 0.26 نقطة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.54، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 10.22 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.30 ومستوى المقاومة 10.22.
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