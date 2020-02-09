الراجحي ينخفض بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 09-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -0.40 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 65.30، ليستهدف مستوى المقاومة 70.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.50 ومستوى المقاومة 68.20.
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