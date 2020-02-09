شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم زين السعودية (7030) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.77% بما يعادل -0.48 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.92، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 13.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.92 ومستوى المقاومة 13.00.