شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستعد لكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيان السعودية (2350) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، وتداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -0.06 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المحوري 9.63.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 9.63، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.30 ومستوى المقاومة 10.00.