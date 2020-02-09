شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المصافي (2030) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.40% بما يعادل 2.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ويأتي ارتفاع السهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 53.56، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 59.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.35 ومستوى المقاومة 56.00.