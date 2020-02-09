شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يصل لأعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات – تحليل صباحي – 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الشرقية للتنمية (6060) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليصل السهم بارتفاعه الأخير لأعلى مستوياته منذ كثر من 4 سنوات، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.94% بما يعادل 2.80 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 75.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 84.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 68.00 ومستوى المقاومة 82.00.
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