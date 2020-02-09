شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تراجعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -41.27 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم الذي اقترب للغاية 8,000.33، وذلك طيلة ثبات مستوى المقاومة 8,197.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8076.79 ومستوى المقاومة 8300.00.