شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صرف مستحقات المصدرين لدى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 34 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يقدم الخليج 365 أهم الأسئلة وإجابتها حول صرف المساندة التصديرية.

ما هى آليات صرف مستحقات المصدرين حاليا؟

الحكومة أقرت مبادرة جديدة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية، على أن يتم صرف مستحقاتها في أسرع وقت.



كم عدد الاتفاقات الموقعة لتسوية المستحقات لدى صندوق دعم الصادرات؟

وقعت الحكومة مع ممثلى 34 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

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كما شركة أبدت رغبتها للاستفادة بتوقيع التسويات؟

تم توقع 77 «اتفاق تسوية» للشركات التي أبدت رغبتها في الاستفادة من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في إجراء خطط توسعية لمشروعاتها الصناعية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.

ما هي الشركات التي لها حق الصرف في اسرع وقت؟

وفق مبادرة مجلس الوزراء الذى وافق على سداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن 5 مليون جنيهـ الأمر الذى سينعكس إيجابًا على أصحاب المشروعات الصغيرة، ويخفف العبء عن الكثير من المشروعات التي تواجه تحديات كبيرة في تغطية تكاليف الإنتاج.

ما أهم تفاصيل مبادرة صرف المتأخرات للشركات المصدرة؟

تقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.