شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الاسبوع الماضي، حيث سجل انخفاضا بلغ 78٫50 فلس، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 78 فلس، والذي يعد الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، وهو ما دفع السهم لاعلى ليغلق عند مستوى 87 فلس، وهو ما نتوقع ان يدفع بالسهم لاعلى للحد العلوي 100 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 78 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 82 بينما مستوى المقاومة هو 92 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد