شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصفاة للطاقة القابضة (SENERGY) يتداول اسفل خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم من خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 21٫20 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 21٫90 فلس، كما اطلق مؤشر "Price ROC” إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 20 فلس كمستوى أول ثم 18 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21 بينما مستوى المقاومة هو 22.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط