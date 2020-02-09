شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) يعمق جني الارباح -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 37٫40 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 38 فلس،وهو ما يعد إشارة سلبية، مما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية في الاجل القصير وامكانية الوصول لمستوى الدعم التالي عند 34 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36٫7 بينما مستوى المقاومة هو 38.فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط