شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 111 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 115 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 106 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 115 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 110.0 بينما مستوى المقاومة هو 113.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط