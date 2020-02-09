شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإنمــاء العقارية (ERESCO) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 66 فلس، في ظل تواضع كميات التداول، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 62 فلس كمستوى أول ثم 55 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 72 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 64.1 بينما مستوى المقاومة هو 69.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط