شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 27٫40 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستويات قد تصل الى 26 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.0 بينما مستوى المقاومة هو 28.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط