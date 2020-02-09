شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في اخر جلسات الاسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 222 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 230 فلس، والذي يقابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 151 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 216 بينما مستوى المقاومة هو 225 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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