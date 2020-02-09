شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 171 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 150 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 185 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 169 بينما مستوى المقاومة هو 172 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط