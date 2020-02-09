شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات اخر جلسات الاسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫514 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 0٫50 ريال، والذي في حالة اختراقه فسيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0٫45 ريال كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫54 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.51 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.52 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط