شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 09-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الخميس الماضي عند مستوى 3٫16 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في اربعة اشهر،مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 3٫25 ريال، مما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 3 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط